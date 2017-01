Cheater werden es in Star Citizen schwer haben, wenn es nach den Entwicklern geht.

Mit über 141 Millionen Dollar an Unterstützergeldern ist Star Citizen anderen Crowdfunding-Projekten mittlerweile um Lichtjahre voraus. Das Projekt macht stetige, aber auch langsame Fortschritte. Das letzte Update 2.6 kam rund drei Monate später als geplant, brachte aber endlich das lang erwartete Star Marine.

Dabei handelt es sich um einen First-Person-Arena-Shooter, in dem sich zwei Teams auf zwei Karten in zwei verschiedenen Spielmodi gegenseitig die Kugeln um die Ohren pfeffern.

Nicht lange nach der Veröffentlichung tauchten die ersten Beschwerden über Hacker und Cheater auf, die durch Wände und quer über die Karten andere Spieler erledigten. Solche bemitleidenswerten Zeitgenossen versuchen in diesem Fall, anderen Spielern den Spaß am Spiel zu nehmen - schließlich gibt es derzeit weder dauerhafte Ranglisten oder andere Errungenschaften.

Schon zu früheren Zeitpunkten hatte CEO Chris Roberts klargemacht, dass die Entwickler ein Auge auf diese Thematik haben würden:

Wir sind uns dessen definitiv bewusst und haben Pläne um gegen Cheating hart durchzugreifen. Aber natürlich sind wir noch in einer sehr frühen Phase und tun derzeit nicht so viel dagegen, wie wir auf lange Sicht tun werden, schließlich sind wir noch dabei, die Grundlagen einzubauen. (10 for the Chairman, Episode 72)