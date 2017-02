Star Citizen soll auf jeden Fall eine VR-Umsetzung bekommen, sagt Chris Roberts.

Vor kurzem geisterte ein Zitat des Star Citizen - Entwicklers Ben Parry durch die News-Seiten englischer VR-Magazine. Der Senior Graphics Programmer (ehemals Elite: Dangerous) bei Cloud Imperium Games, hatte im offiziellen Forum bezüglich der Frage zum Stand der Umsetzung eines VR-Supports folgenden, augenscheinlich verhängnisvollen Satz gesagt:

Sorry to say, do not hold your breath for this. (Tut mir leid das sagen zu müssen, aber wartet lieber nicht darauf.)