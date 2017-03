In den USA findet zurzeit die PAX East statt. Spieler, die nicht daran teilnehmen, können Star Citizen dieses Wochenende kostenlos ausprobieren.

Von Sandro Odak |

Um die PAX East zu feiern, veranstaltet RSI ein kostenloses Freiflug-Wochenende in Star Citizen - bis Dienstag spielen sie gratis!

Die Alpha-Version von Star Citizen ist dieses Wochenende gratis spielbar. Das hat Roberts Space Industries am Freitag in einer Mitteilung an Fans und Piloten bekanntgegeben. Das Gratis-Wochenende findet zur Feier der PAX East in Boston statt. Dort stellt der Entwickler das Spiel aus.

Wer sich bis Dienstag, 14. März 2017 auf der Free-Flight Promo-Webseite anmeldet, bekommt einen Sabre-Fighter, um mit ihm durchs Weltall zu düsen. Dafür benötigen Sie den Code PAXEAST2017. Wenn Sie Gefallen am Freiflug-Wochenende finden, müssen Sie Star Citizen kaufen, um es nach Dienstag weiter zu spielen.

Kurz bevor Chris Roberts mit seinem Team nach Boston zur PAX East aufbrach, nahm er noch ein »Around the Verse«-Video auf, in dem er unter anderem die Ökonomie von Star Citizen erklärt. Diese Flowcharts sind vor allem für Piloten wichtig, die nicht als Kämpfer und Piraten spielen wollen, sondern den wirtschaftlichen Aspekt in den Vordergrund stellen.

Außerdem sprechen die Entwickler über die Waffen von Star Citizen und dem Singleplayer-Spiel Squadron 42. Zuletzt hat RSI Update 2.6.1 auf die Live-Server aufgespielt. Was sich darin geändert hat, erfahren Sie hier.