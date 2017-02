Die Originalbrücke aus der Classic-Star-Trek-Serie wurde nun offiziell für Bridge Crew bestätigt.

Eigentlich spielt das VR-Spiel Star Trek: Bridge Crew im aktuellen Filmuniversum der berühmten Sci-Fi-Serie. Die bisher präsentierte Brücke orientiert sich am Setdesign der Kinovorlage. Ubisoft hat nun offiziell angekündigt, dass Fans alternativ auch auf der Originalbrücke der klassischen TV-Serie Platz nehmen können.

Parallel dazu gibt es nach einiger Verschiebungen auch ein neues Releasedatum des teambasierten VR-Titels. Ab dem 30. Mai 2017 können angehende Sternenflotten-Offiziere mit Oculus Rift, HTC Vive und Playstation VR in das Weltall abtauchen.

Mehr in unserer Preview: Star Trek: Bridge Crew - Pflichtbesuch für echte Trekkies

David Votypka, Sr. Creative Director bei Red Storm Entertainment sagt:

Wir hatten das Gefühl, dass es gerade zum 50. Jubiläum von Star Trek wichtig sei, einen Teil des klassischen Star Trek in das Spiel einzubringen. Die Original-U.S.S. Enterprise ist solch ein ikonischer Teil der Franchise – es ist das Schiff, mit dem alles angefangen hat. Die Abenteuer und Beziehungen, die sich auf diesem Schiff abgespielt haben, sind ein wichtiger Teil der Star Trek-Geschichte. Aus diesem Grund sind wir entschlossen, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Abenteuer und Geschichten auf diesem Schiff zu erleben. Wir sind wirklich gespannt darauf, die Reaktionen der Spieler zu sehen, wenn sie das erste Mal einen Fuß auf die Original-Brücke der U.S.S. Enterprise setzen und Star Trek: Bridge C rew auf eine völlig neue Weise erleben. Außerdem sind wir dankbar für die Geduld der Spieler, während wir die letzten Arbeiten am Spiel vollenden, um die Star Trek-Erfahrung zu erschaffen, die wir uns immer vorgestellt haben.