Wir sprechen über die Faszination Star Trek - und darüber, was wir von der neuen Serie Discovery erwarten.

Von Michael Graf |

Unendliche Weiten: Was fasziniert uns an Star Trek? Dieses Bild verwendete Gameforge als Promo für das später eingestellte Star Trek: Infinite Space.

Logbuch des Podcasts, Sternzeit 20. Mai 2017: Christian »Wesley« Schneider, Thomas T. Ortsik und Michael »Gul Dukat« Graf haben sich an den Subraum-Transmittern versammelt, um über die Faszination Star Trek zu sprechen: Was macht Gene Roddenberrys Science-Fiction-Universum bis heute so groß- und einzigartig? Welche TV-Episoden werden wir niemals vergessen? Und was erwarten wir dementsprechend von der neuen Serie Star Trek: Discovery? Spoiler: sehr viel!

A Final Unity von 1995 ist heute fast vergessen - zu Unrecht! Denn Star Trek ist nicht einfach nur Science Fiction. Es ist Wildwest mit Raumschiffen, ein mutiger Aufbruch ins Ungewisse, seine Föderation entwirft eine gesellschaftliche Utopie, die auf Hoffnung und Gemeinschaft fußt statt auf Angst und Abschottung. Auf hehren Werten also, die manchmal ein bisschen zu hoch gehalten werden. Denn Star Trek - da sind wir uns einig - läuft immer dann zur Höchstform auf, wenn seine Werte herausgefordert, geborgen oder gar gebrochen werden.



Natürlich reden wir über Star-Trek-Spiele, über das fantastische A Final Unity, über erbeutete Weinflaschen in Star Trek Online, über Raumschlachten in Star Trek: Armada, über Klingonen, die X-Wing flogen und William Shatner, der bei Adventure-Sprachaufnahmen durchdrehte. Zum Abschluss entwerfen wir gar unsere eigene Utopie: Wie würde das ideale Star-Trek-Spiel aussehen? Unser Aufruf an Entwickler: Machen Sie's so!

Wer mag, kann den Podcast oben direkt im Browser anhören oder per Klick aufs Download-Icon herunterladen. Wer keine Folge verpassen möchte, kann den RSS-Feed für die öffentlichen Episoden abonnieren.

