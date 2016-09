Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Star Trek Online - Agents of Yesterday Update und bessere Grafik

Star Trek Online erlaubt seit dem Addon Agents of Yesterday Zeitreisen in die Ära von Kirk und Co. Diese Retro-Abenteuer gehen jetzt mit dem neusten Update für Perfect Worlds Star-Trek-MMORPG weiter.

Von Jürgen Stöffel |