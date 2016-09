Erinnern Sie sich an die TNG-Folge »The Game«, in der die gesamte Crew süchtig wurde nach einem Augmented-Reality-Spiel? Dieses Spiel ist als Spiel im Spiel in der iOS-Version des F2P-Titels Star Trek Timelines zu finden.

Klasse Easteregg im iOS-Spiel Star Trek Timelines: Das süchtigmachende Spiel »The Game« aus einer TNG-Episode ist als Spiel im Spiel enthalten.

Die Entwickler des F2P-Spiels Star Trek Timelines sind augenscheinlich selber große Fans der Serien. Die Kollegen von Kotaku haben ein hoch amüsantes Easteregg in der iOS-Version des Spiels entdeckt, das Bezug nimmt auf eine Episode aus der fünften Staffel der Serie »Star Trek: The Next Generation«.

In dieser rettet unser aller Lieblingsheld Wesley Crusher die gesamte Crew vor einem süchtigmachenden Videospiel. Ja, richtig gelesen. In der Episode werden Picard, Riker und Co süchtig nach dem Augmented-Reality-Spiel »The Game«. In Star Trek Timelines ist dieses Spiel im Spiel als verstecktes Gimmick spielbar und nutzt dabei sogar die Kamerafunktion des iPhones, um die Illusion perfekt zu machen. Doch Vorsicht, Suchtgefahr:

Wer sich nicht mehr genau an die absurde Folge erinnern kann, hier zur Auffrischung noch einmal der Trailer zur Episode »The Game«:

