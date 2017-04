Einige Fans wünschen sich für Star Wars: Battlefront 2 ganz spezifische Spielmodi. Welche das sind, verrät ein auf Reddit kursierendes Menü-Screenshot-Mockup.

So stellt sich ein Fan von Star Wars: Battlefront 2 das Menü des kommenden Shooters vor.

DICE und Electronic Arts stellen das kommende Star Wars: Battlefront 2 auf der Star Wars Convention am Wochenende in Orlando erstmals etwas ausführlicher vor. Geplant ist die Veröffentlichung eines ersten Trailers zum Spiel - sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um denselben, der im Vorfeld bereits im Internet kursierte. Die offizielle Version soll am 15. April 2017 um 20:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden.

Ob die Entwickler mit der Fortsetzung des Battlefront-Reboots von 2015 die Anspruchshaltung der vielen Star-Wars-Fans erfüllen können, bleibt abzuwarten. In freudiger Erwartung der baldigen Ankündigung haben einige Spieler ihre Wünsche schon einmal formuliert.

Galactic Conquest, Star Forge und mehr

Auf dem Subreddit zum Spiel findet aktuell ein Beitrag von lord_darovit reichlich Zuspruch. Der Nutzer hat einen Menü-Screenshot nachgebaut, in dem er einige seiner Wunsch-Spielmodi für Star Wars: Battlefront 2 vorstellt.

Recht prominent platziert: Ein Conquest-Modus ähnlich dem der Battlefield-Reihe, bei dem diverse Kommandoposten eingenommen werden müssen. Auch der Galactic-Conquest-Modus aus dem ersten Original-Battlefront von 2004 ist mit dabei. Damals konnten Spieler einzelne Planeten für ihre Fraktion beanspruchen und so quasi über mehrere Schlachten verteilt die Galaxie erobern.

Ebenfalls gewünscht: Ein Star-Forge-Modus, mit dem Spieler eigene Maps und Spielregeln für ihre Matches erstellen können. Bei Hero Assault wiederum sollen sich nur Jedi- und Sith-Helden bekriegen und bei Project Blackwing geht es um das Überleben einer Art Zombie-Plage.

Ob DICE diese Ideen während der Konzeptionierungsphase von Star Wars: Battlefront 2 möglicherweise ebenfalls hatte und sie als umsetzbar erachtete, erfahren wir vielleicht schon mit dem Trailer am kommenden Samstag - oder auf dem EA-Play-Event zur E3 2017.

