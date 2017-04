Die Star Wars Celebration 2017 ist nicht nur ein Ort, um neue Informationen zur nächsten Episode der Film-Reihe zu erhalten. Auch die Fans von Star Wars: Battlefront können sich freuen: Heute Abend wird der zweite Teil des Multiplayer-Shooters vorgestellt.

Neue Informationen und erstes Videomaterial zu Star Wars: Battlefront 2 soll es im Laufe des Abends geben. So kann man die Enthüllung live mitverfolgen.

Die offizielle Vorstellung von Star Wars: Battlefront 2 soll am 15. April um 20.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit erfolgen. Publisher Electronic Arts und Entwickler Dice werden auf der Star Wars Celebration 2017 in Orlando, Florida einen Trailer zum neusten Spiel enthüllen.



Das ganze Event lässt sich per Live-Stream verfolgen. So können interessierte Nutzer entweder über die offizielle Homepage starwars.com oder direkt über den Youtube-Kanal von Star Wars die Show miterleben.

Alternativ ist es auch möglich, den Stream auf dem Twitch-Kanal von Electronic Arts Star Wars mitzuverfolgen.

Schon im Vorfeld der Veröffentlichung gab es viele Informationen rund um den Shooter. So wurde unter anderem die offizielle Webseite des Spiels online gestellt und ein geleakter Teaser-Trailer machte vor einigen Tage die Runde.

Den Informationen zufolge wird Battlefront 2 alle Zeitalter des Star-Wars-Filmkanons abdecken. Neben neuen Helden soll auch eine Singleplayer-Kampagne mit an Bord sein. Als mögliche Schauplätze wurden Naboo und wahrscheinlich auch Hoth und Endor gezeigt.