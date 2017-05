Laut DICE gab es keinen speziellen Grund für einen weiblichen Hauptcharakter in Star Wars: Battlefront 2.

Der Entwickler DICE schickt mit Iden Versio einen weiblichen Hauptcharakter in die Singleplayer-Kampagne des Shooters Star Wars: Battlefront 2. Doch warum hat sich das Team überhaupt für eine Frau und somit gegen einen Mann entschieden?

Eine - wenn auch etwas vage - Antwort auf diese Frage lieferte jetzt der zuständige Game Director Mark Thompson. In einem Interview mit dem Magazin Eurogamer erklärte er, dass die Wahl keinesfalls aus ideologischen Gründen gefallen sei, sondern es primär um die allgemeine Gestaltung eines starken Charakters gehe - unabhängig vom Geschlecht.

Ich persönlich glaube daran, dass es nur darum geht, einen guten Charakter zu erschaffen. Alles andere interessiert mich nicht. Wenn der Charakter für die Story einen Sinn ergibt, wenn der Charakter in dieses Universum passt, dann ist alle andere unwichtig. Fühlt es sich für die Story richtig an? Fühlt es sich für Star Wars richtig an? Ist der Charakter interessant, kann ich eine Beziehung zu ihm aufbauen? Das sind die wichtigen Dinge, alles andere ist unwichtig.