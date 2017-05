Star Wars: Battlefront 2 soll mit dreimal so vielen Inhalten an den Start gehen als es noch beim Vorgänger der Fall war. Außerdem ist ein robuster Live-Service geplant.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Battlefront 2 ab 9,98 € bei Amazon.de Star Wars: Battlefront 2 ist eine der größeren noch ausstehenden Spiele-Neuveröffentlichungen, die Electronic Arts für 2017 plant. Kein Wunder also, dass die Fortsetzung des Reboots von 2015 auch bei der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse des Konzern ein Thema war.

Gegenüber den anwesenden Investoren erklärte der CEO Andrew Wilson dann auch, welche Erwartungen sein Unternehmen im Bezug auf die Verkaufsperformance von Star Wars: Battlefront 2 hat. Nicht weniger als 14 Millionen Exemplare möchte Electronic Arts demnach bis zum 31. März 2018 an den Handel ausliefern.

Erwartungen basieren auf Erfolg des Vorgängers

Zum Vergleich: Der Vorgänger Star Wars: Battlefront wurde bis Ende Januar 2016 insgesamt mehr als 13 Millionen »hineinverkauft« - also an den Handel ausgeliefert. Bis Ende März waren es sogar schon 14 Millionen. Überzogen scheinen die Erwartungen von Electronic Arts also keineswegs zu sein. Zumal die Star-Wars-Marke an sich durch diverse neue Kinofilme seit einiger Zeit reichlich Fahrt aufnimmt.

Star Wars: Battlefront 2 soll am 17. November 2017 unter anderem für den PC erscheinen. Spieler dürfen sich dann über deutlich mehr Umfang als im ersten Teil freuen. Wilson verspricht dreimal so viele Inhalte zum Launch wie bei Star Wars: Battlefront. Außerdem soll es auf dem EA-Play-Event zur E3 2017 erste Details zum späteren Live-Service (DLCs und Inhalts-Updates) für das Spiel geben.

Mehr Tiefe und Squad-System: DICE mit ersten Details zu Star Wars: Battlefront 2