Laut dem Journalist und Insider Liam Robertson, arbeitet BioWare Austin derzeit an einem neuen Knights of the Old Republic. Das Projekt hat angeblich als Remake angefangen, sich aber mittlerweile zu einem eigenständigen Spiel entwickelt.

Von Andre Linken |

Es ist mittlerweile 14 Jahre her, dass mit Knights of the Old Republic ein Rollenspiel im Star-Wars-Universum auf den Markt kam - und ein Nachfolger zwei Jahre später. Jetzt scheint sich eine weitere Episode anzubahnen.

Das behauptet zumindest der Journalist und Branchen-Insider Liam Robertson, der auch unter dem Pseudonym Unseen64 bekannt ist. In einem aktuellen Podcast erklärte Robertson, dass BioWare Austin - die Macher von Star Wars: The Old Republic - künftig nur noch Star-Wars-Spiele entwickeln werden.

Bei einem davon handelt es sich seinen Aussagen zufolge um den Prototyp eines neuen Knights of the Old Republic. Der habe zwar als eine Art Remake des ersten Spiels begonnen, sei aber inzwischen zu einem eigenständigen Spiel herangewachsen.

Ich habe gehört, dass es mittlerweile nicht mehr wirklich ein Remake ist, doch es hat so begonnen. Mittlerweile hat es sich von diesen Blaupausen gelöst und ist zu einem eigenständigen Ding geworden. Ich denke, wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Derzeit befinden sich [die Entwickler] in der Prototypen-Phase.

Konkrete Quellen für seine Informationen nannte Robertson zwar nicht. Allerdings hatte er in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass er einen genaueren Einblick in die Branche zu haben scheint.

