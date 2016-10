Für Star Wars: The Old Republic erschien ein kleiner Teaser für das kommende Addon »Knights of the Eternal Throne«. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung zum filmreifen »Knights of the Fallen Empire«. Ein vollständiger Trailer erscheint bald.

Von Jürgen Stöffel |

Die story von Star Wars: The Old Republic geht bald weiter.

Star Wars: The Old Republic war schon immer in Punkto Storytelling weit vorne im MMORPG-Genre, doch mit dem letzten Addon Knights of the Fallen Empire kehrte Bioware vollends zu seinen Wurzeln als Geschichtenschmiede zurück und bot eine spannende Story im Stile des legendären Knights of the Old Republic. Die Story von »Knights of the Fallen Empire« ist nun vorbei, aber bald kommt mit Knights of the Eternal Throne eine Fortsetzung der Story.

A dangerous #StarWars family grows stronger.



New cinematic trailer for Knights of the Eternal Throne arrives Oct 7! pic.twitter.com/NAFZqormWe — The Old Republic (@SWTOR) September 30, 2016

Der nächste Teil der SWTOR-Story wurde jüngst mit einem winzigen Teaser angekündigt. Via Twitter erschien ein acht Sekunden langes Video, in dem ein kleiner Junge inmitten von mysteriösen Kuttengestalten Kugeln schweben lässt und im Hintergrund Kerzen wie von Geisterhand entzündet. Der Untertitel lautet »Eine gefährliche Star-Wars-Familie wird stärker.« Wer jedoch der geheimnisvolle Wunderknabe ist und welcher Familie er entstammt, erfahren wir erst am 7. Oktober, denn dann soll der vollständige Trailer zu »Knights of the Eternal Throne« erscheinen.

