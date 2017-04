Der neuste Patch namens »Der Krieg um Iokath« für das Star-Wars-MMO von BioWare verzögert sich wegen Qualitätsmängeln. Ein neues Release-Date ist bereits bekannt.

Von Johannes Rohe, David Gillengerten |

Star Wars: The Old Republic wird mit »Der Krieg um Iokath« auf Version 5.2 aktualisiert.

Zum Thema Star Wars: The Old Republic ab 15,30 € bei Amazon.de Update vom 12.4.2017: Bioware verschiebt den Release von Patch 5.2 für Star Wars: The Old Republic um eine Woche auf den 18. April. In einem Beitrag im offiziellen Forum erklärt der Community Manager Eric Musco, das Entwicklerteam sei mit dem aktuellen Zustand des Iokath-Updates nicht zufrieden und brauche die zusätzliche Zeit, um Verbesserungen vorzunehmen und einige Probleme zu lösen. Die genauen Patch-Notes sollen bereits in Kürze veröffentlicht werden.

Ursprüngliche Meldung: Seit der letzten Aktualisierung auf Version 5.1 sind mehr als zwei Monate vergangen. Nun haben die Entwickler von Star Wars: The Old Republic bekannt gegeben, dass Update 5.2 am 11. April erscheinen soll. Dessen Inhalte richten sich vor allem an Spieler auf Level 70.

Die Erweiterung trägt den Namen »Der Krieg um Iokath« und führt die Geschichte des Spiels fort. Die Helden erforschen dabei den namensgebenden Planeten Iokath zusammen mit der Republik oder dem Imperium.

Zusätzlich gibt es noch eine neue Operation, in dem Spieler eine tödliche Droiden-Superwaffe namens Tyth bezwingen müssen. Daneben soll es neue tägliche Missionen sowie zwei wiederkehrende Begleiter in Form von Sith-Krieger Malavai Quinn und der Soldatin Elara Dorne geben.

Roadmap für 2017: Weniger Zufall und wiederholbare Story

Der Release des Updates wird von einem Bonus-EP-Event begleitet. Nutzer erhalten bis zum 10. April 250 Prozent Bonus-Erfahrung im Allgemeinen sowie 350 Prozent Bonus-Erfahrung für das Galaktische Kommando.

Noch mehr Grind: 100 neue Galactic-Command-Level