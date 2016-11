SWTOR - Story im Addon wiederholbar und im Coop spielbar

Star Wars: The Old Republic bekommt im nächsten Addon Knights of the Eternal Throne eine Option, mit der wir die Story-Missionen sowohl erneut als auch im Coop spielen können. Letztere Option kommt gemeinsam mit einem Veteranen-Schwierigkeitsgrad.

Von Jürgen Stöffel |