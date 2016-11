Blizzard hat Details zum nächsten großen Multiplayer-Patch für Starcraft 2 veröffentlicht. Das Update mit der Version 3.8 soll mit vielen Detailänderungen dafür sorgen, die Balance in Multiplayer-Partien anzupassen.

Von Manuel Fritsch |

Der nächste Patch 3.8 wird vor allem den Multiplayer-Modus von StarCraft 2 verbessern und in vielen Details Änderungen vornehmen.

Zum Thema StarCraft 2: LotV ab 31,34 € bei Amazon.de Blizzard hat auf der offiziellen Webseite Neuigkeiten zum kommenden Patch 3.8 für Starcraft 2 bekannt gegeben. Die geplanten Änderungen sollen neue Möglichkeiten für »abwechslungsreiche Kämpfe, strategische Entscheidungen und ausgewogeneres Gameplay« schaffen und betreffen in erster Line den Multiplayer-Modus des Echtzeitstrategie-Spiels.

Terraner

Nach eigenen Bekunden möchte Blizzard dafür sorgen, dieser Spezies mehr Vielfalt zu ermöglichen. Auf Fabriken und Raumhäfen basierenden Zusammenstellungen sollen attraktiver gestaltet werden, daher betreffen die Änderungen vor allem Einheiten, die in diesen Gebäuden produziert werden. So wird beispielsweise der Zyklon zu einer Einheit, die »an vorderster Front Schaden gegen gepanzerte Einheiten verursachen kann«.

Zerg

Auch die Zerg sollen ähnlich den Terranern mehr Vielfalt bei der Armeezusammenstellungen erhalten. Im Fokus steht hier die gute Balance zwischen Schabe/Verheerer, Zergling/Berstling und den auf Hydralisken basierenden Spielstilen. Gleichzeitig sollen einige von der Community eher seltener verwendete Unterstützungseinheiten wie Schwarmwirte und Verseucher gestärkt werden.

Protoss

Bei den Protoss möchte sich Blizzard auf zwei Bereiche konzentrieren: Das Störpotenzial der Spezies soll angeglichen und die Stärke von Einheiten aus dem Raumportal erhöht werden. Änderungen an der Tempest, dem Träger und dem Phasengleiter sollen die Raumportal-Einheiten stärken. Weitere Anpassungen an vielen Störeinheiten der Protoss sollten die Leistung von Einheiten in den hinteren Reihen ins Gleichgewicht bringen.

Die vollständigen Änderungen und umfassenden Detailanpassungen pro Spezies und den Einheiten finden Sie unter: http://us.battle.net/sc2/en/blog/20374453