Der Entwickler Undead Labs wird den konkreten Release-Termin für State of Decay 2 bei der E3 2017 bekannt geben. Dann will das Team auch Details zu den angestrebten Plattformen verraten und neue Gameplay-Szenen zeigen.

Von Andre Linken |

Bei der E3 2017 gibt es den konkreten Release-Termin für State of Decay 2.

Bisher ist noch immer nicht genau bekannt, wann das Open-World-Zombie-Spiel State of Decay 2 erscheinen wird. Daran wird sich auch so bald nichts ändern.

Wie Jeff Strain, der Gründer des zuständigen Entwicklerstudio Undead Labs, jetzt in einem Blog-Post bekannt gegeben hat, wird es handfeste Details diesbezüglich erst im Rahmen der E3 2017 geben. Die findet vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt.

Bei dieser Gelegenheit will das Team auch verraten, für welche Plattformen State of Decay 2 letztendlich erscheinen wird. Bisher war nur vom PC und der Xbox One die Rede. Auch mit neuen Gameplay-Szenen und weiteren Details zum Inhalt wird zu rechnen sein.