Das Steampunk-Survival-Rollenspiel Steam Hammer ist ab sofort im Early Access bei Steam verfügbar. Die aktuellen Userreviews auf Steam geben einen eher durchwachsenen Eindruck des technischen Zustands.

Von Manuel Fritsch |

Steam Hammer befindet sich seit wenigen Tagen im Early Access auf Steam - die ersten User-Reviews hinterlassen einen eher negativen Eindruck.

Wir verkneifen uns jegliche Wortspiele mit »Hammer« in Verbindung mit dem Spiel Steam Hammer und vermelden lediglich, dass der Steampunk-Titel seit wenigen Tagen im Early Access verfügbar ist. Bis zum 19. Mai 2017 finden interessierte Käufer noch eine Rabattaktion mit 10 Prozent auf den Kaufpreis vor.

Bisher scheinen die User jedoch nicht sonderlich begeistert zu sein vom selbsternannten »Hardcore-Sandbox-RPG« in Steampunk-Optik. Insgesamt rund 100 Userbewertungen geben aktuell eine durchschnittliche Bewertung von »Ausgeglichen« an. Es wird bemängelt, dass das Spiel wie eine »buggy«-Version des Spiels Life is Feudal wirkt, dessen Engine lizenziert wurde. Das Thema und das mögliche Potential des Spiels wird in vielen Reviews gelobt, das Geld sei es im aktuellen Zustand aber wohl »noch nicht wert«.

Mehr zum Thema: Steam Hammer - Sandbox-Survival-Rollenspiel mit Steampunk-Setting

Der Titel von Entwickler SF Team stellt eine Mischung aus Survival- und Rollenspiel mit Crafting-Elementen dar. Das Setting spielt in einem Steampunk-Universum inklusive den obligatorischen Dampfmaschinen und Luftschiffen.