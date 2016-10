Ubisoft hat den Starttermin zur Open Beta des Extremsport-Spiels Steep am 18. November bekannt gegeben. Bis zum 9. November 2016 können sich interessierte Schneehasen zu einem Early-Access-Beta-Test anmelden, um bereits eine Woche vorher auf die Piste zu dürfen.

Wer das Extremsportspiel Steep noch vor dem Release am 2. Dezember ausprobieren möchte, erhält in zwei Betas erneut die Möglichkeit dazu. Ab dem 18. November ist eine Open Beta verfügbar.

Das Extremsport-Spiel Steep wird am 2. Dezember 2016 veröffentlicht. Bis zum Release wurden im Vorfeld bereits mehrere Test-Phasen angekündigt. Ubisoft kündigte heute Termine für zwei weitere Beta-Phasen an, die vom 10. bis 14. November und vom 18. bis 21. November für Xbox One, PS4 und PC stattfinden.

Zugang zur Open-Beta, die ab dem 18. November stattfindet, erhalten alle Spieler ohne Anmeldung. Dazu ist lediglich der Download des Clients für Konsolen und PC nötig. Für die erste der beiden Betas (10. November), gibt es die Möglichkeit, sich bis zum 9. November auf der Webseite steepgame.com zu registrieren, um einen möglichen Zugang zur Early-Access-Beta zu erhalten.