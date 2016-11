Das Actionsportspiel Steep steht kurz vor der Veröffentlichung. Ubisoft hat nun die Inhalte des Season Pass präsentiert und erklärt in einem Trailer kurz und knapp, worum es beim Extremsporttitel geht.

Zum Thema Steep Ubisoft hat neue Details zum Extremsportspiel Steep per Pressemeldung veröffentlicht. Außerdem gibt es einen neuen Trailer, den wir oberhalb der News eingebettet haben und der in aller Kürze erklärt, was Steep eigentlich für Spieler bietet.

Käufer des Season Pass erhalten laut Ubisoft drei weitere DLCs, die Gold Edition mit Season Pass ist gegenüber der Standard Edition im offiziellen Uplay Store nur zehn Euro teurer. Für Vorbesteller gibt es außerdem Preorder-DLC »Moonlight Pack«, egal bei welcher Version.

Unterhalb die Beschreibungen der DLCs:

Winter Fest Pack: Kein Snowboard, kein Gleitschirm - mit dem Schlitten geht es mit brachialer Geschwindigkeit Richtung Tal. Dazu gibt es neue Outfits und Herausforderungen

Extreme Pack: Wenn Extremsport nicht extrem genug ist, wechselt man auf Raketenflügel, Base-Jumping oder Speed-Gliding. Dazu gibt es neue Outfits

Adrenalin Pack: Neue Kostüme, Outfits, Boards und Wingsuits

Weitere Inhalte (des Season Pass): Schneemann-Kostüm, exklusive Helikopter-Tickets für das schnelle Reisen zwischen Locations und 10.000 Einheiten der Ingame-Währung Steep Credits

Moonlight Pack (für Vorbesteller): Herausforderungen bei Nacht und passende Outfits, die im dunklen Leuchten

Steep erscheint am 02. Dezember 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Davor wird es noch eine offene Beta für alle interessierten Spieler geben, mehr zur Beta in unserer News.