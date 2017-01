Für die Winter- und Extremsportsimulation Steep hat Ubisoft einen kostenlosen »Alaska«-DLC angekündigt, der die Alpenregion des Spiels um neue Aufgaben und Gebiete erweitert. In der »World Tour« können außerdem zusätzliche Belohnungen gewonnen werden.

Update für die Winter-Open-World in Steep. Neben den Alpen steht in Kürze auch Alaska für Abenteuer auf der Piste bereit.

im offiziellen Ubisoft-Blog haben die Entwickler des Wintersportspiels Steep Neuigkeiten zum nächsten Patch 1.04 veröffentlicht. Die »Steep World Tour«-Turnier-Serie wird zwei neue Challenge-Typen in das Spiel einführen. Zudem wurde die neue kostenlose Alaska-Karte angekündigt, die am 10. Februar 2017 als DLC veröffentlicht wird.

Die neue Alaska-Karte wird die ersten sogenannten »Branded Challenges« beinhalten. Diese einzigartigen Steep-Partner-Brand-Challenges werden Spielern zusätzliche Herausforderungen geben, mit denen Steep-Credits und Ruf-Punkte gewonnen werden können. Nach dem Release der Challenges in Alaska werden diese Herausforderungen in einer zweiten Phase auch in den Alpen verfügbar sein.

Steep World Tour

Die World Tour wird eine monatliche Turnier-Serie für die Community des Spiels. Der erste Wettbewerb »Hinterland« startet am 27. Januar 2017 mit der Qualifikationsphase: Eine Herausforderung für Ski- und Snowboardfahrer, die in den »Bergen der Verdammten« stattfindet und in der insgesamt 5.000 Punkte erreicht werden müssen, um die zweite Runde und damit das Turnier zu erreichen. Die 32 besten Spieler jeder Plattform des Turnierverlaufs erreichen die Finals und treten dann gegeneinander an, um Steep-Credits zu gewinnen.

