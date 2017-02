Ein Modder hat die Ladezeiten von Street Fighter 5 durch die Anpassung eines Werts im Spielcode deutlich reduzieren können.

Zum Thema Street Fighter 5 ab 18,48 € bei Amazon.de Street Fighter V für 29,99 € bei GamesPlanet.com Modder erweitern in der Regel Spiele um Features, die die Mechaniken erweitern, Dinge hinzufügen oder grafische Veränderungen vornehmen. Ungewöhnlich dagegen, dass eine Mod ein Spiel schneller laden lässt. Doch genau dieses Ziel hat die »Load Fast«-Mod von »Toolassisted«. Die frei verfügbare Erweiterung lässt Street Fighter 5 deutlich schneller laden als die Original-Version, wie das folgende kleine Video auf Twitter zeigen möchte:

Unklar ist, warum Capcom, bzw. die Programmierer die Ladezeiten des Spiels anscheinend ohne Grund in die Länge gezogen haben. Auf Reddit ist eine Diskussion entstanden, die erklären, dass die Mod lediglich einen einzelnen Wert namens »Char Select UI« geändert haben. Die dort eingestellte Zahl lautete »60 FPS«, die Mod erhöht diese Angabe auf 255 FPS und beschleunigt damit den Ladeprozess spürbar.

A little more information about this mod—apparently all toolassisted did was change a single value called Char Select UI from 60 FPS to 255 FPS. This either means that Capcom is more incompetent than we previously thought, or that they were artificially keeping the load times long for some reason.