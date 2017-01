Donald Trump, der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika tritt sein Amt an. Zu diesem Anlass haben wir seine besten Auftritte in Videospielen rausgesucht.

Von Michael Herold |

Donald Trump ist der 45. US-Präsident. Und er tauchte bereits in einigen PC-Spielen auf.

Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika heißt Donald Trump. Der 70-jährige hat allerdings nicht nur auf der politischen Bühne große Auftritte. Auch in Filmen (wie in Kevin - Allein in New York oder in Die kleinen Superstrolche) und in Videospielen tauchte Trump schon einige Male auf.

Passend dazu: Video: Die 5 schlimmsten US-Präsidenten der Spielegeschichte

Zu seinem Amtsantritt haben wir 6 PC-Spiele zusammengetragen, in denen Donald Trump mal als Mörder, mal als Operations-Patient und mal als Präsident mitspielt.

Mr President!

Die liberalen Medien haben die Wahl beeinflusst und das Image von Ronald Rump (so heißt in diesem Fall die virtuelle Version von Donald Trump) beschmutzt. Bei einem seiner Auftritte wollen sie ihn nun sogar umbringen! So heißt es zumindest in der Spielbeschreibung von Mr. President! auf Steam.

Als Dick »Rock-Hard« Johnson, dem besten Bodyguard, den man für Geld kaufen kann, ist es im Spiel nun unsere Aufgabe, den Anschlag zu vereiteln. Dafür müssen wir uns etwa im richtigen Moment in die Flugbahn einer Scharfschützenkugel werfen oder Rump aus der Gefahrenzone heraustacklen.

Surgeon Simulator - Inside Donald Trump DLC

Das obskure Operationsspiel Surgeon Simulator macht uns zum Chirurgen. Dank einer furchtbar schwammigen Steuerung, bei der wir die Finger und die Drehungen unserer virtuellen Hand einzeln steuern müssen, wird jede Operation zum eklig-witzigen Blutbad.

Im kostenlosen »Inside Donald Trump«-DLC schlüpft der zukünftige Präsident Amerikas in die Rolle unseres Patienten. Der Clou ist, dass wir bei der Herztransplantation an Trump entscheiden können, ob wir ihm sein neues Herz aus Gold oder aus Stein sein soll.

The Ship's: Remastered - World Leaders

Im Multiplayer-Spiel The Ship: Remastered finden wir uns mit einem Mordauftrag an Bord eines Ozeanliners. Jeder Spieler hat dabei sein persönliches Mordopfer, das er ohne Zeugen ausschalten muss. Gleichzeitig muss jeder auf der Hut vor seinem eigenen anonymen Killer sein.

Dank dem kostenlosen »World Leaders«-Erweiterungspack können wir das Spiel auch mit allerlei Berühmtheiten spielen. Dadurch können wir unter anderem mit Margaret Thatcher, Fidel Castro, Osama Bin Laden, Hillary Clinton und natürlich auch mit Donald Trump spielen.

Donald Trump's Real Estate Tycoon

In der legendär schlechten Wirtschaftssimulation Donald Trump's Real Estate Tycoon legen wir uns mit Trump höchstpersönlich an. Unsere Aufgabe lautet durch Bau, Erwerb, Vermietung und Verkauf von Immobilien mehr Geld zu verdienen als unser berühmter Rivale.

Spielerisch bietet die Simulation allerdings kaum Unterhaltung und auch Donald Trump selbst enttäuscht durch Abwesenheit. Abgesehen von seinem Gesicht auf der Verpackung taucht er im Spiel quasi nicht auf.

Denn statt witzigen Kommentaren oder Video-Einspielern wartet im Spiel ein gesichtsloser Computergegner auf uns, der einfach nur den Namen »Donald Trump« trägt, ansonsten aber nichts Trumpiges an sich hat.

Da steht groß Donald drauf, ist aber nicht viel Donald drin: Donald Trump’s Real Estate Tycoon.

Supreme Ruler: Trump Rising

Im Echtzeitstrategiespiel Supreme Ruler spielen wir historische und moderne Feldzüge nach. Dabei können wir die Kontrolle über eine beliebige Nation übernehmen und den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Im kostenlosen »Trump Rising«-DLC müssen wir als Donald Trump den Vereinigten Staaten von Amerika zu neuer Größe verhelfen. Unter anderem können dabei wir eine »Trump-Mauer« errichten und uns mit anderen Weltmächten anlegen.

In Supreme Ruler: Trump Rising können wir Ameika wieder groß machen.

Reagan Gorbachev - Trump Putin Modus

Im satirischen Actionspiel Reagan Gorbachev müssen sich Ronald Reagan und Michail Gorbatschow zusammentun, nachdem sie von Extremisten entführt wurden. Gemeinsam müssen sich die beiden Rivalen durch eine Arme an Söldnern schleichen und kämpfen, um die Welt vor der nuklearen Zerstörung zu bewahren.

Dank dem Trump Putin Modus können wir das Ganze auch im 21. Jahrhundert und mit den aktuellen Präsidenten der USA und Russlands spielen.