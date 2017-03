Das über Kickstarter finanzierte System Shock Remake von Night Dive Studios hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben, die Engine von Unity auf die Unreal Engine 4 zu wechseln. Gegenüber Polygon erklärte der Game Director Jason Fader, dass einer der Gründe dafür unter anderem die Konsolenversionen sei. Dies sorgte vor allem bei den PC-Spielern unter den Kickstarter-Backern für besorgtes Stirnrunzeln und Negativ-Kommentare, so dass Fader sich nun mit einem erklärenden Update an die Community wendet.

Manche Spieler befürchteten, dass durch die Umstellung das System Shock Remake zu »einem Konsolenspiel mit einem PC-Port« degradiert werden würde. Fader bekräftigt, dass die Priorität des Teams weiterhin auf der PC-Version liegen würde:

Selbst wenn wir die Engines nicht gewechselt hätten, würde das Spiel trotzdem noch für Konsolen rauskommen. Ich bin selbst durch und durch PC-Spieler (hauptsächlich, weil ich mit dem Gamepad nicht gut zielen kann). System Shock wird primär für PC-Spieler entwickelt. Es wäre aber auch eine Schande, wenn nur diese das Spiel wertschätzen könnten, daher bringen wir das Spiel auch für die Konsolen raus. Aber der PC ist unsere Hauptzielplattform für alles, was wir machen.



Original-Zitat: Even if we didn’t switch engines, the game would still come out on consoles. Personally, I’m a PC gamer through and through (mainly because I can’t aim well with a controller). System Shock is being made for PC gamers first. It would be a shame if only PC folk could appreciate our game, so we’ll be bringing it to console as well, but PC is the main target for everything we do.