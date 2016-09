Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Tanki X - Open Beta gestartet: Panzer bauen und kämpfen

AlternativaPlatform hat jetzt die offene Betaphase von Tanki X gestartet. In dem Actionspiel baut man sich einen eigenen Panzer und kämpft mit dem dann in Spielmodi wie Deathmatch und Capture the Flag gegen andere Spieler.

Von Mathias Dietrich |