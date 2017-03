Die Kickstarter-Aktion für den Strategie-Rollenspiel-Mix The Banner Saga 3 ist beendet. Insgesamt sind mehr als 410.000 Dollar zusammengekommen. Somit konnten im Schlusspurt noch einige Stretchgoals erreicht werden.

Von Andre Linken |

Die Kickstarter-Aktion für The Banner Saga 3 hat über 416.000 Dollar eingebracht.

Mittlerweile ist die Kickstarter-Aktion für den Strategie-Rollenspiel-Mix The Banner Saga 3 offiziell abgeschlossen - und zwar sehr erfolgreich.

Letztendlich sind 416.986 Dollar via Crowdfunding zusammengekommen und somit mehr als das Doppelte vom ursprünglich veranschlagten Betrag. Im Schlussspurt konnten die Unterstützer noch einige Stretchgoals freischalten. Dazu zählt unter anderem auch die »Eternal Arena«. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Spielmodus, der auf schnelle Herausforderungen mit einstellbaren Kampfoptionen ausgerichtet ist.

Vom Vorgänger in den Schatten gestellt

Auch wenn die Kickstarter-Aktion für The Banner Saga 3 sehr erfolgreich war, konnte sie nicht an das Crowdfunding-Ergebnis von The Banner Saga 1 reichen. Im Jahr 2012 waren mehr als 723.000 Dollar für die erste Episode der Serie zusammengekommen.

Der Release von The Banner Saga 3 ist derzeit für den Dezember 2018 geplant, ein konkreter Termin steht bisher noch nicht fest.