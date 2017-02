Bethesda glaubt, dass man nach Skyrim und Fallout 4 beim Thema Story noch eine Schippe drauflegen kann.

Todd Howard von Bethesda Game Studios ist derzeit auf Interviewtour und hat erst kürzlich IGN berichtet, dass derzeit sieben Spiele in Arbeit sind. Neben neuen Mobiltiteln sind mindestens drei Großprojekte in Arbeit.

Nun legt der Studiochef nach und erklärt gegenüber GameSpot, woran man nach Skyrim und Fallout 4 schraubt: Der Story.

Wie können wir in einem Open-World-Spiel eine bessere Geschichte erzählen? Mit all unseren Spielen hatten wir Erfolge und Rückschläge und wenn du bei uns nachfragst, dann wollen wir in Zukunft neue Ideen ausprobieren. Denn wir glauben, dass wir noch nicht am Punkt sind, an dem wir sein könnten.