Skyrim feiert seinen fünften Geburtstag, wird aber immer noch fließig gespielt. Wir analysieren die Steam-Statistiken und versuchen, diesen Erfolg zu erklären.

Von Michael Graf |

Selbst fünf Jahre nach Release wird Skyrim noch viel gespielt.

Skyrim ist ein wahrer Dauerbrenner - das wissen wir nicht erst seit dem Release der Skyrim Special Edition. Selbst fünf Jahre nach seinem Release erfreut sich Bethesdas Rollenspiel immer noch großer Beliebtheit und wird aktiv gespielt. Kein Wunder, Skyrim ist - noch vor Civilization 5 und Borderlands 2 - das meistverkaufte Nicht-Valve-Spiel auf Steam. Wir fragen uns, warum eigentlich. Weil Zahlen ja immer aussagekräftiger sind als reine Spekulation, werfen wir im Plus-Report einen Blick in die Steam-Statistiken - und fördern dabei mitunter Überraschendes zutage.

