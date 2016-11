Himmelsrand ist eine wunderschöne Spielwelt, Special Edition hin oder her. Doch die Perspektive, die uns nun ein Künstler auf Skyrim eröffnet, bringt uns dann doch wieder ganz neu zum Staunen.

Die Welt von Skyrim hat viel zu bieten. Der Künstler »lonelymachines« hat nun einige beeindruckend schöne »Ölgemälde« zum Spiel erstellt.

Die Spielwelt von Skyrim gehört wohl zu den faszinierendsten Orten, in denen wir uns in den letzten Jahren aufhalten durften: Dichte Wälder wechseln sich mit kleinen und großen Städten ab, während rauschende Wasserfälle, tiefe Minen und geheimnisvolle, magische Orte, die nach Abenteuer schmecken. Der allem zugrunde liegende Mittelalter-Flair rundet diese Stimmung zusätzlich ab.

Doch so vertraut uns diese Schönheit bereits ist, so frisch ist die Perspektive, die uns nun ein Künstler namens »lonelymachines« mit seinem Blick auf Skyrim ermöglicht: Er verwandelt bekannte Motive der Elder-Scrolls-Serie in Ölgemälde, wie die folgende Galerie zeigt:

Nicht klar ersichtlich ist, ob der Künstler tatsächlich zu Pinsel und Leinwand griff oder digitale Bildbearbeitung stattgefunden hat, aber das Ergebnis kann sich so oder so sehen lassen.