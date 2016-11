Der finale Patch 1.1 für The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition ist da.

Nur wenige Tage nach dem Release der Beta-Version steht ab sofort der finale Patch 1.1 für das Rollenspiel-Remake The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition zum Download bereit.

Das Update verbessert unter anderem die allgemeine Performance, so dass das Spielgeschehen ab sofort spürbar flüssiger über den Bildschirm laufen sollte. Außerdem haben die Entwickler ein seltenes Problem behoben, bei dem NPCs nicht an der vorhergesehenen Stelle erscheinen.

Die vollständige Liste der Änderungen finden Sie unterhalb dieser Meldung.

General performance and optimization improvements

Fixed rare issue with NPCs not appearing in proper locations

Fixed an issue with interface elements not appearing correctly on certain displays (Xbox One and PS4 only)

Fixed issue with saves erroneously being marked as Modded, even though no mods are active