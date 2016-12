The Elder Scrolls: Legends: Kampftaktiken :

Wer bei The Elder Scrolls: Legends gewinnen will, braucht nicht nur gute Karten – sondern auch starke Taktiken. Zumindest letztere können wir Ihnen geben.

Von Martin Deppe |

Den Feindhelden von links angreifen? Oder lieber rechts den Wächter knacken? Oder doch ein paar Soldaten beschwören? The Elder Scrolls: Legends steckt voller Entscheidungen - und manche führen direkt ins Verderben. Mit unseren Kampftipps aber eher in Richtung Sieg!

Wenn Hearthstone und Magic sich ganz doll liebhaben: The Elder Scrolls: Legends im Test

Die Kreaturen

Manche Kreaturen wie der Chaurusschnitter beeinflussen gleich mehrere andere Kreaturen. Mit den Kreaturen-Karten steht und fällt fast jede Partie. Denn sie sind es, die den feindlichen Helden angreifen - oder uns selbst. Kreaturen können zwar in der Runde, in der sie ausgespielt werden, noch nicht attackieren (mit einer Ausnahme, dazu kommen wir gleich), doch in der Folgerunde dürfen sie losschlagen. Jede Kreatur hat einen Angriffswert (links) und einen Verteidigungswert (rechts).

Wenn eine Karte eine andere angreift, werden beide Werte miteinander verglichen: Wenn Sie mit einer Kreatur mit Offensivwert 5 angreifen lassen und die verteidigende Karte 5 oder weniger Punkte hat, fliegt sie vom Tisch. Hat sie mehr Punkte, werden immerhin 5 abgezogen.

Angegriffene Karten kontern allerdings immer mit ihrem eigenen Angriffswert - es kann also passieren, dass wir auch unsere Karte verlieren. Auf jeden Fall verliert sie Verteidigungspunkte, es sei denn, der Verteidiger hat einen Angriffswert von 0.

Kreaturen können aber nicht nur andere Kreaturen angreifen, sondern auch direkt den Spieler - sofern der keine Wächter-Kreatur in derselben Reihe liegen hat wie unser Angreifer. Denn dann muss immer erst der Wächter angegriffen werden, er schützt also alle Karten in seiner Reihe UND den gegnerischen Spieler.

Alle Mann ans Deck: Deckbau in The Elder Scrolls: Legends

Die zwölf Fähigkeiten oder Schlüsselwörter

Das Schlüsselwort »Beschwören« kommt bei allen fünf Attributen und mit Abstand am häufigsten vor. Der Legionspräfekt boostet alle ausgelegten Kreaturen mit je +1 bei Angriff und Verteidigung. Darum sollten wir ihn idealerweise spielen, wenn wir schon viele Karten gelegt haben.

Kreaturen-Karten können bis zu zwölf verschiedene Schlüsselwort-Fähigkeiten besitzen (mehr als drei ist aber selten). Manche davon bringen sie direkt mit, sie stehen dann gleich auf der Karte. Viele Fähigkeiten sind wirksam, solange eine Kreatur lebt, andere hingegen sind einmalige Effekte, die aktiv oder passiv ausgelöst werden. Die Fähigkeiten haben wir Ihnen in der großen Tabelle zusammengefasst.