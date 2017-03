Das Sammelkartenspiel The Elder Scrolls: Legends ist fertig und verlässt die Open-Beta-Phase. Parallel zum finalen Release kündigt Bethesda die Releasetermine für Tablet-Geräte an und gibt erste Details zum kommenden Story-DLC.

The Elder Scrolls: Legends verlässt die Open Beta.

Nach sieben Monaten verlässt das digitale Sammelkartenspiel The Elder Scrolls: Legends die Open Beta und ist nun in der finalen Version verfügbar. In diesem Zusammenhang gibt Bethesda die Post-Launch-Pläne des F2P-Titels bekannt.

Ab dem 23. März wird der Hearthstone-Konkurrent auch für Apples iPad veröffentlicht. Am 5. April folgt dann Legends erste PvE-Erweiterung namens »The Fall of The Dark Brotherhood«, die am 5. April erscheinen wird. Auf deutsch wird das Story-Addon »Der Fall der Dunklen Bruderschaft« heißen. Die Version für Android-Tablets soll zu einem späteren Zeitpunkt, irgendwann »Ende April« erscheinen.

In der Singleplayer-Kampagne schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Doppelagenten, der beauftragt wurde, die Ränge der Dunklen Bruderschaft auszuspionieren. Dieser wurde von einer finsteren Gruppe engagiert, die die berühmt-berüchtigte Elder Scrolls-Gilde tödlicher Assassinen zu Fall bringen will. Spieler müssen dabei Entscheidungen treffen, die sowohl darüber entscheiden, welche Missionen gespielt werden als auch darüber, wie die Geschichte ausgeht. Der Fall der Dunklen Bruderschaft spielt vor den Ereignissen von The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Die neuen Inhalte sind in drei Teile bzw. Karten unterteilt und bringen mehr als 25 neue Missionen und 40 neue Karten ins Spiel. Wer die Missionen der neuen Geschichte abschließt, schaltet Karten frei, die ausschließlich über Der Fall der Dunklen Bruderschaft erhältlich sind, darunter drei neue Legendäre Karten.

Der Fall der Dunklen Bruderschaft kann wahlweise in Form von drei einzelnen Teilen bzw. Karten oder als Bundle im Spiel erworben werden. Käufer erhalten zusätzlich den »Unheilswolf« als Reittier für die PC/Mac-Version von The Elder Scrolls Online. Dies soll der erste Schritt sein, um die beiden Spiele Legends und The Elder Scrolls Online mehr miteinander zu verbinden.