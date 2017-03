ZeniMax hat einige neue Screenshots aus dem MMO-Addon The Elder Scrolls Online: Morrowind veröffentlicht. Darauf sind Szenen von dem neuen PvP-Modus Battlegrounds zu sehen.

Von Andre Linken |

Im PvP-Modus Battlegrounds von The Elder Scrolls Online: Morrowind stehen sich drei Teams gegenüber.

Das große MMO-Addon The Elder Scrolls Online: Morrowind wird unter anderem den neuen PvP-Modus Battlegrounds (Schlachtfelder) zu bieten haben. Genau davon gibt es jetzt neues Material zu sehen.

Der zuständige Entwickler ZeniMax Online Studios hat vor kurzem einige Screenshots veröffentlicht, auf denen Szenen aus dem PvP-Modus zu sehen sind. Die Bilder zeigen beispielsweise den Einsatz von magischen Angriffszaubern, mit deren Hilfe gleich mehrere Gegner gleichzeitig attackiert werden können.

Das neue PvP-Format der Schlachtfelder bietet insgesamt drei PvP-Arenen in denen die Spieler in etwa 15 Minuten langen Partien um die Vorherrschaft kämpfen. Wie aus The Elder Scrolls Online gewohnt gibt es drei Teams. So bleiben die Partien stets fair, da ein überlegenes Team seine Stärke in einer Dreier-Konstellation nie voll ausspielen kann und so auch unterlegene Mannschaften eine gerechte Chance haben.

Die besagten Screenshots finden Sie in unserer Online-Galerie unterhalb dieser Meldung. Der Release von The Elder Scrolls Online: Morrowind ist für den 6. Juni 2017 geplant.