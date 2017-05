Am 6. Juni erscheint das neue Kapitel von The Elder Scrolls Online, Morrowind – wir verlosen unter Dwemer-, Dunmer- und Vvardenfell-Kennern jetzt schon die Collector’s Edition des Spiels!

Von Jochen Redinger |

Das Herzstück der CE von The Elder Scrolls Online: Morrowind ist zweifellos der Dwemer-Koloss.

Na, alle Ingame-Bücher von Morrowind gelesen? Bekanntschaft mit jedem - JEDEM - NPC im Spiel gemacht? Dann stehen die Zeichen für unser Quiz der Woche zu The Elder Scrolls Online: Morrowind gut und die dazugehörige wertvolle Collector's Edition für PC rückt in greifbare Nähe.

In der Sammleredition stecken neben dem neuen Kapitel und The Elder Scrolls Online an sich sowie dem Weltenbummler- -Paket für Vorbesteller und fünf exklusiven digitalen Boni wie einem gepanzerten Kriegspferd auch physische Goodies wie das illustrierte Tagebuch der Auftragsmörderin Naryu, eine Karte der Provinz Morrowind und eine Steelbook-Hülle.

Was ist das Weltenbummler-Paket? Im Vorbesteller-Paket von The Elder Scrolls Online: Morrowind sind ein exklusives Hüter-Kostüm, ein Dwemer-Kriegshund als Begleiter, Schatzkarten, eine Dwemer-Kronen-Kiste und mehrere Schriftrollen des Lernens für gesteigerte Erfahrungspunkte enthalten.

Das Highlight der Collector's Edition ist aber zweifelsohne der 30 Zentimeter hohe Dwemer-Koloss aus dem Trailer zum Spiel. Dass ihre Schöpfer schon längst nicht mehr auf Tamriel weilen, erhöht den Sammlerwert der Statue für The-Elder-Scrolls-Fans noch mal - der Grundstein für ein eigenes Dwemer-Museum ist gelegt!

Bevor wir den wertvollen Preis rausgeben, wollen wir jedoch erst mal die Antworten auf unsere fünf kniffligen Fragen rund um Morrowind, Dwemer und Dunmer wissen!

Zum Quiz der Woche: Sind Sie Morrowind-Experte?

Teilnahmeschluss ist der 2. Juni, 12:00 Uhr.

The Elder Scrolls Online: Morrowind, unsere Themenseite rund um The Elder Scrolls Online: Morrowind: In Zusammenarbeit mit Bethesda sammeln wir in der »Morroworld« interessante Lore-Specials sowie Tipps & Guides zum Spiel und den PvP-Schlachten. Wer sich für den neuesten Ausflug nach Morrowind interessiert, sollte also unbedingt mal reinschauen!

