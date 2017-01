Dataminer haben tief im Programmcode von The Elder Scrolls Online gegraben und einige äußerst interessante Entdeckungen gemacht: Es sieht ganz danach aus, als stünde die Veröffentlichung eines Morrowind-DLCs kurz bevor.

Von David Molke |

The Elder Scrolls Online könnte bald mit einem Morrowind-DLC erweitert werden. Dataminer haben entsprechende Hinweise gefunden.

Zum Thema The Elder Scrolls Online ab 14,25 € bei Amazon.de The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited für 25,49 € bei GamesPlanet.com Dataminer wollen eine ganze Reihe an Hinweisen darauf entdeckt haben, dass Spieler von The Elder Scrolls Online bald ein Morrowind-DLC erwartet.

Unwahrscheinlich ist es nicht, dass Vvardenfell ebenfalls im Online-Elder-Scrolls Verwendung findet: Während Skyrim nämlich zeitlich nach dem Ausbruch des Roten Bergs angesiedelt ist, spielt The Elder Scrolls Online noch vor den Ereignissen von The Elder Scrolls 3: Morrowind.

Bisher keine offizielle Bestätigung

Die entdeckten Karten und Hinweise scheinen auch tatsächlich Hand und Fuß zu haben - oder sie sind ein überaus aufwändiger und umfangreicher Fake. Auf Reddit finden sich eine ganze Reihe an Links und eine große Übersichts-Map von Vvardenfell.

The Elder Scrolls Online - Morrowind

Mehr: The Elder Scrolls Online - Homestead-Trailer zeigt die neuen Spielerbehausungen

Zu den Spekulationen passt übrigens, dass The Elder Scrolls 3: Morrowind dieses Jahr auch noch seinen 15. Geburtstag feiert. Eine durchaus passende Gelegenheit, dem alternden Rollenspiel in The Elder Scrolls Online noch einmal die Ehre zu erweisen.