The Elder Scrolls Online ist für Entwickler Zenimax ein riesen Erfolg. Firmenchef Matt Firor ließ verlauten, dass mittlerweile über 8,5 Millionen Spieler das Online-Rollenspiel zocken. Diese Zahl geht aus den verkauften Spielen hervor.

Von Jürgen Stöffel |

Da freut sich der Argonier: The Elder Scrolls Online wurde bislang schon über 8,5 Millionen mal verkauft.

The Elder Scrolls Online war zum Start 2014 kein großer Erfolg und nach wenigen Wochen sprangen viele Spieler wieder ab. Zu wenig Elder-Scrolls-Feeling, aber auch zu wenig MMORPG, lautete das Urteil vieler Spieler. Anstatt aufzugeben, haben die Entwickler von ZeniMax unter Matt Firor das Ruder herumgerissen und in den folgenden Jahren ESO zu einem echten Erfolgsspiel gemacht.

The Elder Scrolls Online auf Erfolgskurs

So gab Zenimax bereits im Juni 2016 zur E3 7 Millionen verkaufte Spiele in ESO an, was bereits eine stolze Summe ist. Gegenüber der Webseite MMORPG ließ Matt Firor verlauten, dass diese Zahl mittlerweile nochmals um 1,5 Millionen gestiegen sei.

Demnach wurde The Edler Scrolls Online über 8,5 Millionen mal verkauft und da es sich bei dem Spiel um einen Buy2Play-Titel handelt, kann jeder dieser 8,5 Millionen Käufer theoretisch jeder Zeit zurück nach Tamriel.

Die tatsächlichen Spielerzahlen sollten dennoch geringer sein, aber das ESO zwei Jahre nach Release in wenigen Monaten nochmals 1,5 Millionen Exemplare verkauft hat, ist durchaus eine reife Leistung. Zum Start des Morrowind-Addons im Juni sollte die Zahl der Spieler dann nochmal ansteigen.