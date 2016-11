Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

ESO - Orsinium-Jubiläum bringt Geschenke für Spieler

In The Elder Scrolls Online jährt sich heute der Release des Orsinium-DLCs. Daher bekommen alle Spieler, die in die Region der Erweiterung zurückkehren, besondere Belohnungen und im Shop gibt es auch neue Angebote zum Thema.

Von Jürgen Stöffel |