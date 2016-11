The Elder Scrolls Online ist eigentlich ein Buy2Play-Spiel, das man nur als Kauf-Version spielen kann. Doch ab dem 16. November können wir das Online-Rollenspiel bis über das kommende Wochenende kostenlos zocken.

Von Jürgen Stöffel |

The Elder Scrolls Online ist ab dem 16. November für kurze Zeit kostenlos spielbar.

Zum Thema The Elder Scrolls Online ab 10,99 € bei Amazon.de The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited für 25,49 € bei GamesPlanet.com Wer gerade mit dem aktuellen Update One Tamriel Zenimax Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online Probespielen will, der hat ab morgen, dem 16. November einen Grund zur Freude. Denn die Entwickler spendieren zur Feier des Updates ein Gratis-Wochenende, in dem wir vom 16. bis zum 20 November Tamriel unsicher machen dürfen. Damit One Tamriel Stufen- und Fraktionsgrenzen wegfielen, können Neulinge auch ohne Probleme mit Veteranen zusammen spielen.

Passend zum Thema: ESO - Mehr Konsolenspieler als auf dem PC!

Der ganze Spaß beginnt am 16. November um 19:00 Uhr und bereits davor können wir den Spiel-Client via Steam herunterladen. Gratis Spieler bekommen 500 Kronen für den Echtgeld-Shop und können diese nach Herzenslust ausgeben. Jeglicher Spielfortschritt bleibt übrigens erhalten sobald wir die Vollversion erwerben. Bis zum 28. November gibt es außerdem Rabatte im Shop. Unter den Angeboten sind auch die bisherigen DLC-Addons zu The Elder Scrolls Online.