Der Entwickler Hinterland Studios hat zum Survival-Spiel The Long Dark einen mysteriösen Countdown gestartet, der am 4. Mai 2017 endet. Viele Fans vermuten dahinter den Release des lange versprochenen Story-Modus.

Von Andre Linken |

Am 4. Mai 2017 endet ein Countdown für The Long Dark. Kommt dann der Story-Modus?

Was passiert am 4. Mai 2017 mit dem Survival-Spiel The Long Dark? Diese Frage stellen sich derzeit wohl einige Fans, denn der Entwickler Hinterland Studios hat vor kurzem einen mysteriösen Countdown auf der offiziellen Webseite gestartet.

Der läuft am besagten 4. Mai um 19:00 Uhr deutscher Zeit aus. Weitere Hinweise oder gar konkrete Informationen lieferte das Team bisher allerdings noch nicht.

Bei reddit.com sind sich jedoch viele Fans ziemlich sicher, dass sich dahinter der nahende Release des schon seit längerer Zeit versprochenen Story-Modus von The Long Dark verbirgt. Der sollte eigentlich schon im Frühjahr 2016 erscheinen, wurde dann jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Außerdem arbeitet Hinterland Studios derzeit noch an einer VR-Unterstützung für das Survival-Spiel.

Was ist The Long Dark?

The Long Dark ist ein »Sandbox«-Spiel im Episodenformat, in dem sich der Protagonist nach einem Flugzeugabsturz zusammen mit anderen Überlebenden in der Wildnis Nordamerikas wiederfindet. Aus der First-Person-Perspektive müssen in der offenen Spielwelt etwa Wasser und Nahrung gefunden werden. Die Wetterbedingungen und der Tag-Nacht-Wechsel werden simuliert.