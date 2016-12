Als The Matrix Online im Juli 2009 abgeschaltet wurde, hat es sich ein Fan zur Aufgabe gemacht, das Online-Rollenspiel wiederherzustellen. Nun ist er seinem Ziel näher denn je.

Von Tobias Ritter |

The Matrix Online ging im Juli 2009 vom Netz. Seitdem arbeitet ein Fan daran, das Online-Rollenspiel wieder online zu bringen.

Zum Thema The Matrix Online ab 14,90 € bei Amazon.de Der Science-Fiction-Film Matrix aus dem Jahr 1999 hat die Gedanken seiner Zuschauer angeregt, wie selten ein Film zuvor. Noch heute diskutieren viele Internet-Nutzer in diversen Foren darüber, wie einzelne Szenen und das Gesamtwerk zu interpretieren sind.

Groß war deshalb auch die Freude vieler Fans, als Sega und Monolith Productions 2005 ein Online-Rollenspiel auf Basis des Film-Universums veröffentlichten. In The Matrix Online durften Spieler selbst in die Computerwelt eintauchen und ihre übermenschlichen Fähigkeiten anwenden.

Fan arbeitet seit sieben Jahren an eigener Version

Die Freude währte jedoch nicht lange: Schon im Sommer 2009 gingen die Server wieder vom Netz. Und genau seit diesem Zeitpunkt arbeitet ein passionierter Modder daran, das Spiel wieder online zu bringen.

Die englischsprachige Webseite Vice hat nun einen ausführlichen Bericht über die Anstrengungen des Modders, der sich selbst Rajko nennt, veröffentlicht. Mittlerweile gibt es bereits eine rudimentär spielbare Version namens MXOEmu. Sie emuliert die bekannte Spielwelt, beinhaltet jedoch lediglich die Kernmechaniken des Spiels.

Zwischenzeitlich hat Rajko das Projekt diverse Male komplett neugestartet. Dank einer Migration der Spiel-Assets in die Unreal Engine 4 wähnt er sich seinem Ziel aktuell jedoch näher denn je.

Matrix-Spiel von Rocksteady?

Die Rechte an Matrix hält übrigens Warner Bros. Gut möglich, dass der Publisher die populäre Marke mit reichlich Spiele-Potenzial selbst noch einmal für eine Videospiel-Umsetzung nutzen möchte - vielleicht sogar durch Rocksteady Studios?

