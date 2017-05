Funcom hat den konkreten Termin für den Free2Play-Start des MMOs The Secret World: Legends bekannt gegeben. Am 26. Juni 2017 geht es los. Wir haben zudem einen Gameplay-Trailer.

Es war zwar bereits bekannt, dass der Free2Play-Start für das MMO The Secret World: Legends für die nächsten Wochen geplant ist. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings noch nicht - bis jetzt.

Wie der Entwickler Funcom offiziell bekannt gegeben hat, geht The Secret World: Legends am 26. Juni 2017 an den Start. Wer derzeit noch den »Vorgänger« The Secret World spielt, muss sich hingegen nicht um den Free2Play-Launch kümmern, da es getrennte Server geben wird.

Derzeit läuft noch immer der geschlossene Beta-Test von The Secret World: Legends, für den sich Interessenten auf der offiziellen Webseite anmelden können. Oberhalb dieser Meldung finden Sie zudem einen neuen Trailer, der Ihnen die wichtigsten Free2Play-Neuerungen anhand von Gameplay-Szenen vorstellt.

Was ändert sich mit The Secret World: Legends?

The Secret World: Legends wird sich teilweise deutlich von der Ursprungsvariante unterscheiden. Das fängt bereits beim Fortschrittssystem für die Charaktere an. Diese werden künftig ganz genretypisch im Level aufsteigen und kontinuierlich an Stärke gewinnen.

Ein ähnliches System ist für die Waffen in The Secret World: Legends geplant: Sobald ein Spieler den Umgang mit einer bestimmten Waffe meistern, erhält er dafür einen permanenten Buff, der als passiver Bonus dient. Das Kampfsystem soll zudem etwas actionlastiger ausfallen: Mit den Maustasten führen die Spieler künftig Angriffe mit Haupt- und Nebenhand aus, direkte WASD-Steuerung ist ebenfalls geplant.

