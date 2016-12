IGN hat vier Minuten neues Gameplay des dystopische Spiel?s The Surge aus Deutschland veröffentlicht. Entwickelt wird das »Sci-Fi-Dark-Souls« bei Deck 13, den Mancher von Lords of the Fallen.

Von Manuel Fritsch |

Die Kollegen von IGN haben in ihrem Format IGN First vier Minuten neues Gameplaymaterial des »Sci-Fi-Dark-Souls« The Surge bereit gestellt.

Zum Thema The Surge ab 6,50 € bei Amazon.de Das deutsche Entwicklerstudio Deck 13 (Lords of the Fallen) arbeiten aktuell am Rollenspiel The Surge. Das Spiel könnte man am ehesten als »Sci-Fi-Dark-Souls mit Exo-Skeletten« bezeichnet. Die Kollegen von IGN haben neues Gameplaymaterial bei IGN First online gestellt, die einen guten Eindruck in den aktuellen Zustand des Spiels geben.

Die Beschreibung des vier minütigen Videos lautet:

Die brutale Schlacht von The Surge sieht wie Dark Souls aus, aber spielt in einer trostlosen, industriellen Zukunft.

Original-Zitat: The brutal combat of The Surge looks like Dark Souls, but set in a bleak, industrial future.

Das dystopische Spiel wartet mit einem taktischen Kampfsystem auf, das seinen Fokus auf duellmäßige Nahkämpfe legt. Trotzdem findet das Spielgeschehen laut dem Creative-Director Jan Klose nicht in einem Kriegsgebiet statt und der Held wird auch kein kampferprobter Marine sein. Unter anderem sollen sich in den Kämpfen bestimmte Körperzonen des Gegners anvisieren lassen. Durch Finishing-Moves können den Feinden außerdem Körperteile abgetrennt werden. Die lassen sich dann wiederum »looten« und die verbaute Technologie selbst benutzen.

Mehr zum Spiel: The Surge - Du bist, was du zerstückelst

The Surge soll 2017 erscheinen. Ein konkreter Releasetermin wurde noch nicht genannt.