Das aktuell in Deutschland entstehende ?Hardcore-Science-Fiction-Rollenspiel ?The Surge erscheint im Mai 2017 unter anderem für den PC. Das haben Deck 13 und Focus Home Interactive nun verraten.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema The Surge ab 14,24 € bei Amazon.de Das deutsche Entwicklerstudio Deck 13 (Lords of the Fallen) arbeitet bereits seit rund zwei Jahren am Hardcore-Science-Fiction-Rollenspiel The Surge. Gemeinsam mit dem Publisher Focus Home Interactive hat man nun Details zum Release-Zeitraum bekannt gegeben: Im Mai 2017 soll der Titel für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 auf den Markt kommen.

Bekannt gegeben wurde der Erscheinungsmonat im Rahmen eines neuen CGI-Trailers. Der gewährt interessierten Spielern einen Einblick in den ersten Arbeitstag des Protagonisten Warren bei seinem neuen Arbeitgeber CREO.

Weitere Details folgen bald

Natürlich läuft dabei nicht alles glatt: Warren muss sich fortan gegen verrückte Roboter, durchgedrehte Angestellte und andere Widersacher durchsetzen. Dabei greift er auf einen Exo-Suit zurück, der ihm übermenschliche Kräfte verleiht. Verbesserungen daran lassen sich durch Dinge vornehmen, die zuvor besiegten Gegnern abgeknüpft wurden.

Weitere Details zu The Surge folgen Anfang Februar: Am 1. und 2. des Monates hält Focus Home Interactive in Paris das Event »Le What's next de Focus« ab.

Mehr zu The Surge: Gameplayvideo des Sci-Fi-Dark-Souls aus Deutschland