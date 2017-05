Ein erstes Update für The Surge befindet sich bereits in Arbeit. Es soll einige bekannte Probleme beheben. Eines davon blockiert den Spielfortschritt.

Von Tobias Ritter |

Mit seinem Hardcore-Science-Fiction-Rollenspiel The Surge hat Deck 13 eine packende Action-Dystopie auf den Markt gebracht, die ein wenig an die Dark-Souls-Reihe erinnert. Seit seinem Release am 16. Mai 2017 hatte der Titel allerdings noch mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen.

In einem Foren-Beitrag auf Steam hat das Entwicklerteam nun eine Liste der bekannten Probleme in The Surge veröffentlicht. Unter anderem gibt es etwa einen Fehler, der den weiteren Spielfortschritt blockiert:

An einer bestimmten Stelle des Spiels kann es unter Umständen nicht weitergehen, wenn das Spiel beendet wird, nachdem das Glas in der Mission »Management's Operations« zerbrochen wurde, ohne das Exoskelett mitzunehmen. Bitte beenden Sie das Spiel an dieser Stelle vorerst nicht.

Wenn NG+ [New Game Plus] erreicht wird, werden einige Rüstungsteile als ausgerüstet angezeigt, auch wenn sie es nicht sind. Um dieses Problem zu beheben, rüsten Sie ein anderes Rüstungsteil an der Stelle aus, wo das fehlerhafte angezeigt wird.

Ein kleiner Targeting-Fehler beim ersten Bossgegner zwingt Sie dazu, den oberen Körperbereich anzuvisieren, obwohl er gerade aufsteht.

Eigenen Angaben zufolge arbeiten die Entwickler aktuell an einem Update, das die genannten und weitere Fehler beheben wird. Einen konkreten Zeitplan für dessen Veröffentlichung gibt es aber noch nicht.

