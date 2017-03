Weiter geht es für Telltales Episoden-Spiel The Walking Dead. Wie die Entwickler nun bekannt gaben, soll der dritte Teil von A New Frontier Ende März erhältlich sein.

Von David Gillengerten |

Ein neues Abenteuer wartet auf Javi und Clementine in der neusten Episode von The Walking Dead: Season 3.

Die Ankündigung des Releases der neuesten Episode von The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier fand auf einem Panel der aktuell noch laufenden Messe PAX East 2017 in Boston statt. Dort gaben die Entwickler von Telltale Games das genaue Veröffentlichungsdatum bekannt.

Demnach erscheint die dritte Episode weltweit am 28. März 2017. Sie trägt den Namen »Above the Law«. Einen Trailer gibt es bisher noch nicht. Telltale zeigte lediglich einen ersten Clip, der jedoch exklusiv für die Messe-Besucher war.

Erst vor einigen Tagen ist die Retail-Version des Spiels zur bekannten TV-Serie in die Läden gekommen. Käufer erhalten dabei die ersten beiden Episoden der dritten Staffel der Adventure-Reihe auf einem physischen Datenträger. Die neu angekündigte dritte Folge sowie alle weiteren Episoden müssen dann heruntergeladen werden. Weitere Kosten fallen nicht an.

Season 3: Was taugen die ersten beiden Episoden?