Die fünfte und letzte Episode der dritten Staffel von The Walking Dead hat einen Releasetermin erhalten. »From the Gallows« erscheint am 30. April 2017.

Die fünfte und finale Episode von Telltales inzwischen dritter Season der Adventureserie The Walking Dead erscheint am 30. April 2017. Die Episode hört auf den Namen »From the Gallows«, was auf Deutsch mit »Vom Galgen gesprungen« übersetzt werden könnte.

Laut eigener Aussagen handelt es sich beim großen Finale um Telltales bisher »most tailored Episode«, also die angeblich bisher am stärksten »maßgeschneiderte« Folge des Studios. Was auch immer genau die PR-Abteilung mit dieser seltsamen Formulierung ausdrücken möchte: wir sind gespannt.

Das Coverbild zur Folge könnte in Verbindung dem Cliffhanger der vierten Episode bereits eine der wichtigsten Fragen beantworten. Mehr zur Episode erfahren wir, sobald der Trailer veröffentlicht wird, mit dem in den nächsten Tagen zu rechnen ist.

Inhaltsbeschreibung: Richmond steht kurz vor dem Zusammenbruch und das Chaos wütet in alle Richtungen. Das Leben der Bewohner und von Javiers Freunden ist in der Schwebe. Die Entscheidungen, die ihr getroffen und die Bündnisse, die ihr über den Verlauf der Season geknüpft habt, werden darüber bestimmen, welche Charaktere zu Javier halten und dem Druck der Krise standhalten werden...

