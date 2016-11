Wann erscheint die erste Episode »A New Frontier« aus der dritten Staffel des Adventures The Walking Dead? Telltale Games hat jetzt mit dem konkreten Release-Termin die Antwort gegeben. Im November wird das Zombie-Abenteuer jedenfalls noch nicht beginnen.

Von Andre Linken |

Die erste Episode »A New Frontier« von The Walking Dead: Season 3 erscheint am 20. Dezember 2016.

Es war zwar bekannt, dass der Startschuss für The Walking Dead: Season 3 noch im Verlauf dieses Jahres fallen wird. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings noch nicht - bis jetzt.

Wie der Entwickler Telltale Games jetzt offiziell bekannt gegeben hat, wird die erste Episode mit dem Namen »A New Frontier« am 20. Dezember 2016 erscheinen - also nicht wie ursprünglich geplant bereits im November. Einen umfangreicheren Ausblick auf die dritte Staffel des Adventures soll es im Rahmen von The Game Awards am 1. Dezember geben.

Das ist die Story

The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier (oder »Neuland«) führt die Geschichte rund um die junge Überlebende Clementine in Robert Kirkmans Zombie-Universum von The Walking Dead fort. War Clementine in der ersten Staffel der Adventure-Reihe von Telltale Games noch ein Kleinkind und in der zweiten schon etwas älter, haben wir es nun praktisch mit einer erwachsenen Protagonistin zu tun, die sich zunächst beinahe allein in der lebensfeindlichen Welt durchschlagen muss.

