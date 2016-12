Sie haben kein Savegame mehr aus TWD: Season 1 & 2 oder haben diese auf einer anderen Plattform gespielt? Kein Problem: Telltale bietet einen Generator an, mit dem Sie alle Entscheidungen der ersten Staffeln nachstellen können, um vorbereitet in Season 3 starten zu können.

Von Manuel Fritsch |

The Walking Dead: Season 3 knüpft an die Ereignisse von Season 1 & 2 an. Wer kein Savegame mehr hat, nutzt den cleveren Story Generator, um die Ereignisse nachzustellen.

Clementine ist back! Heute startet die dritte Season der Zombie-Adventureserie von Telltales The Walking Dead: Season Three - A New Frontier's. Da die Serie an die Ereignisse der ersten beiden Staffeln anschließt, lässt sich wie bei Telltale-Spielen üblich das Savegame importieren. So können getroffene Entscheidungen Einfluss auf die neuen Ereignisse im Spiel nehmen.

Sollten Sie kein Savegame mehr zur Hand haben oder die ersten Staffeln auf einer anderen Plattform gespielt haben, hilft Ihnen eine clevere Mechanik dabei, trotzdem »Ihre Clementine« in Season 3 spielen zu können. Auf der Telltale Webseite gibt es einen ausführlichen Blogeintrag zu den Überlegungen hinter dem neuen Story Generator. Dieser erstellt zu Beginn des Spiels mit Hilfe von 42 Fragen einen Spielstand, der dem eigenen Pfad der Vorgängerspiele sehr nahe kommen soll.

Interessanterweise entschied sich Telltale dagegen, einfach erneut alle getroffenen Entscheidungen der Vorgängerspiele 1:1 nachzustellen, sondern haben mit Hilfe von Analysten herauskristallisiert, welche »Arten« von Clementine und Lee die Spieler spielten und wie sich sich gegenüber bestimmten Charakteren verhalten haben.

Laut Telltales CEO Kevin Bruner könnte man den Story Generator wie eine Art »Persönlichkeitstest betrachte«n, der einem zeigt, wer man selbst ist - bzw. wie man die Charaktere des Adventures spielt.

The Walking Dead: A New Frontier startet am 20. Dezember 2016.