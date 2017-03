The Witcher 3 frisst ganz schön viel Zeit. Zu viel - zumindest für Firmengründer Michal Kicinski.

Zum Thema Witcher 3: Wild Hunt ab 4,19 € bei Amazon.de The Witcher 3: Wild Hunt für 24,99 € bei GamesPlanet.com Videospiele kosten Zeit, die man als Erwachsener meist einfach nicht mehr hat. Lustigerweise bleibt davon auch der Mitgründer von CD Projekt, den Witcher-Machern, nicht verschont. Michal Kicinski hat die Firma 1994 mit einigen Kollegen ins Leben gerufen - und zumindest bis in die frühen 2000er konnten ihn Counter-Strike und die Blizzard-Marken durchaus begeistern.

Doch mittlerweile ist das alles nicht mehr so einfach. Darüber sprach er jüngst mit dem polnischen Magazin Gazeta.pl (mein Transkript basiert auf einer Übersetzung auf Reddit). Zwar hat sich Kicinski mittlerweile seit einigen Jahren aus dem Tagesgeschäft der Firma zurückgezogen (und hütet lediglich seine Firmenanteile), mehr Raum für Gaming eröffnet sich ihm dadurch aber nicht. Und das will er auch nicht.

Im Allgemeinen vermisse ich das Zocken überhaupt nicht. Den kleinen nostalgischen Teil in mir befriedige ich mit Strategiespielen auf dem iPad, das reicht mir. Also Videospiele sind mir nicht völlig egal geworden oder so, ich mag sie noch immer - nur gehe ich jetzt so vielen anderen Aktivitäten nach, die mich einfach mehr interessieren.