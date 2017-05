Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

The Witcher 3 - Fan-Video zeigt das Rollenspiel in 8K mit 60FPS

Sie sagen, 4K braucht kein Mensch? Stimmt, warum sollte man sich damit zufrieden geben, wenn The Witcher 3 auch flüssig in 8K auf der eigenen Hardware läuft? Ein Fanvideo auf YouTube zeigt das Rollenspiel in dieser wahnwitzigen Auflösung.

Von Manuel Fritsch |